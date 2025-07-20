Жителей Камчатки предупредили об угрозе цунами после серии землетрясений
На Камчатке для нескольких населенных пунктов после серии землетрясений объявлена угроза цунами. Об этом предупреждает региональное МЧС.
За сегодня камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщил уже о пяти случаях землетрясений. Примерно в 170 км от Петропавловска-Камчатского произошли толчки магнитудой 5,3; 6,5; 7,6; 6,8 и 6,4.
В МЧС прогнозируют цунами высотой не более 60 см. Максимальный уровень ожидается в Алеутском округе, в Усть-Камчатском — до 40 см, в Петропавловск-Камчатском — до 15 см. Жителям этих населенных пунктов рекомендуют уйти на возвышенность или, в случае ее отсутствия, отойти от берега минимум на 2-3 км. Эвакуация населения не планируется.