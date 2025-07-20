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Коммерсантъ FM
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Пушилин сообщил об уничтожении более 870 БПЛА над ДНР за неделю

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила атаку 874 беспилотников ВСУ над ДНР за неделю. Из них над Донецком и Макеевкой сбито 486 БПЛА, над Горловкой — 388. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Украинские боевики активно работают по Донецкому, Макеевскому и Горловскому направлениям»,— написал господин Пушилин в Telegram-канале. На окраине Донецка сбиты ударный дрон FP-1 и БПЛА украинского производства «Чаклун». Они были нацелены на одну из критически важных энергоподстанций.

В Макеевке подавлен беспилотник самодельного типа. Он должен был ударить по водораспределительному узлу. В Горловке, по словам главы ДНР, ВСУ продолжают применять тактику массированных налетов, особенно в ночное время суток.

Кроме того, зафиксирована повышенная активность разведывательных беспилотников вблизи Зуевской тепловой электростанции. На местах падения беспилотников работали взрывотехники регионального УФСБ России. Все взрывоопасные предметы и детали БПЛА изъяты и уничтожены.

Система «Купол Донбасса» создана в ДНР при участии регионального управления ФСБ. В апреле Денис Пушилин говорил о планах усилить систему в Горловке из-за атак по мирному населению.

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