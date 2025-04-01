В Горловке усилят систему защиты от БПЛА после атаки на пассажирский автобус

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил ТАСС, что в Горловке усилят систему защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». Он отметил, что обстановка в городе с атаками беспилотников «напряженная».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Утром 1 апреля беспилотники атаковали пассажирский автобус в Горловке. По данным главы городского округа Ивана Приходько, пострадали 16 человек. Господин Пушилин сообщал, что ранения средней степени тяжести получили пять человек — двое мужчин и три женщины. Семь человек будут проходить лечение амбулаторно.

«Совместными усилиями регионального Управления ФСБ и подразделения Министерства обороны в Горловке ведется работа по масштабированию системы "Купол Донбасса"»,— сказал глава региона агентству. Он отметил, что в Горловке пока нет тех результатов, какие есть в Донецке и Макеевке, но начало положено. Также сейчас ведется работа по прикрытию от дронов ясиноватской трассы, добавил господин Пушилин.

Система «Купол Донбасса» создана в ДНР при участии регионального управления ФСБ. Согласно приведенным ТАСС данным, в 2024 году с ее помощью предотвратили 25 тыс. атак беспилотников.

Полина Мотызлевская