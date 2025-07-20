В урочище КЧР молния убила пастуха и его стадо

В урочище Шайлыкъ-Сырт Карачаевского района 17 июля обнаружили тела мужчины и нескольких животных, которые погибли от удара молнии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, причиной смерти стало воздействие электрического разряда. Тела обнаружили в горной местности республики.

Прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств трагедии. Надзорное ведомство следит за ходом процессуальной проверки по данному инциденту.

Тат Гаспарян