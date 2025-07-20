«Ростов» заставил выйти Жерсона

Стартовые матчи в новом чемпионате России провели «Краснодар» и «Зенит», которые до последнего тура боролись между собой за титул в прошлом сезоне. Завоевавшие золотые медали кубанцы разобрались с «Пари Нижним Новгородом» — 3:0. Петербуржцы также стартовали с победы над «Ростовом» — 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Зенит» мог упустить победу в дебютном матче бразильца Жерсона, если бы нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов реализовал свой момент в компенсированное время

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ «Зенит» мог упустить победу в дебютном матче бразильца Жерсона, если бы нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов реализовал свой момент в компенсированное время

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Обстоятельства сложились таким образом, что чемпион страны, недавно сыгравший на казанской «Ак Барс Арене» матч за Суперкубок России с ЦСКА, встретился здесь и с «Нижним Новгородом» в стартовом туре Премьер-лиги. Домашний стадион волжан до осени закрылся на ремонт, и пока они перебрались на резервный. Армейцам «Краснодар» уступил, но сейчас, конечно, иных вариантов, кроме победного, не рассматривал. «Нижний», как известно, по спортивному принципу должен был вылететь в первую лигу и остался только потому, что высший дивизион по финансовым причинам покинули «Химки». Однако команде, которую недавно возглавил молодой белорусский специалист Алексей Шпилевский, и в этом сезоне, скорее всего, нужно будет в первую очередь думать о том, как сохранить прописку в элите.

В любом случае «Краснодар» считался очевидным фаворитом, тем более что выставил чемпионский состав, а бразильские новички Дуглас Аугусто, Жубал и Густаво Сантос расположились на скамейке запасных.

Впрочем, подопечных Мурада Мусаева ждал неприятный сюрприз, так как перед ними предстал отнюдь не робкий противник, мечтающий максимум о ничьей. Нижегородцы оказали достойное сопротивление, а заводной Хуан Боселли регулярно угрожал воротам Станислава Агкацева. Их атаки выглядели, наверное, даже опаснее краснодарских. В принципе, гости до перерыва так ничего и не создали, что могло бы привести к голу, тем не менее забили со стандарта. Эдуард Сперцян подал в штрафную площадь, а центральный защитник Диего Коста головой переправил мяч в сетку.

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Во втором тайме номинальные хозяева тоже смотрелись довольно симпатично, и Боселли по-прежнему был очень хорош. Более того, отрезками «Нижний» просто доминировал, терзая кубанцев своим прессингом, но произошел казус, который перечеркнул все эти усилия. Защитник Виктор Александров, отдавая пас назад вратарю, неожиданно зарядил впритирку со штангой и стал автором первого автогола в чемпионате, а потом нижегородцы допустили коллективную ошибку, позволив Сперцяну закатить третий мяч с передачи Джона Кордобы. Так что «Краснодар» начал защиту титула с крупной победы — 3:0.

«Зениту» противостоял априори опасный соперник.

«Ростов» и под руководством Джонатана Альбы не опустился ниже того уровня, которого достиг с Валерием Карпиным, и доказал это, добравшись до суперфинала Кубка России. Правда, в межсезонье ушли лидеры команды Максим Осипенко и Николай Комличенко, к тому же Умар Сако отбывал дисквалификацию, которую получил за красную карточку на финише прошлого чемпионата. Ну а петербуржцы, уязвленные поражением в золотой гонке с «Краснодаром», уже потратили €32,7 млн на трансферы аргентинского защитника Романа Веги и бразильского полузащитника Жерсона, которые, естественно, сделаны под конкретную задачу — вернуть чемпионский трофей в Санкт-Петербург. И если самое дорогое приобретение летнего периода дозаявок в Российской премьер-лиге стоимостью €25 млн Жерсон не попал в стартовый состав, то Вега занял левую бровку.

Ростовчане сразу врезали по ногам зенитовскому новичку, а затем досталось по зубам и Страхине Эраковичу. Они так агрессивно шли в отбор, что даже голкиперу хозяев Евгению Латышонку было неуютно. В итоге это закончилось тем, что его накрыли и мячом завладел Иван Комаров, который хладнокровно распорядился моментом. Только после пропущенного гола петербуржцы по-настоящему включились в игру, поняв, что по-легкому взять три очка не удастся. Педру, Максим Глушенков, Густаву Мантуан и Луис Энрике пытались то на силу, то на технику пробить вратаря гостей Рустама Ятимова, но безуспешно. Вместе с тем Роналду чуть не удвоил разницу, зацепив перекладину в пограничной ситуации то ли на грани, то ли за гранью офсайда.

На второй тайм «Зениту» пришлось выпускать дорогого Жерсона, вот только его появление тоже впечатления не произвело. Видимо, действующий футболист сборной Бразилии еще не в лучших кондициях, да и в Россию он приехал совсем недавно. Но пока Жерсон адаптировался, петербуржцам помог отыграться старый добрый Матео Кассьерра, который в своем стиле подобрал отскок после заблокированного удара Мантуана и добил мяч в сетку. А вскоре отличился и уже адаптированный к российскому чемпионату Луис Энрике. Бразилец рухнул в штрафной, когда под него бросился Ятимов, и заработал пенальти, который реализовал Андрей Мостовой. Еще арбитры отменили гол Лусиано Гонду, и в результате хозяева едва не упустили победу. Новобранец «Ростова» Тимур Сулейманов мог сравнять счет в концовке, но угодил в центрального защитника Нину, и «Зенит» выиграл — 2:1.

Александр Ильин