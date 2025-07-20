Возбуждено уголовное дело после падения вертолета в Горном Алтае

Уголовное дело возбуждено после падения легкого вертолета в Телецкое озеро в Горном Алтае. Оно расследуется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Следствие пришло к предварительному выводу о том, что пилот не справился с управлением. Всего, как сообщал «Ъ-Сибирь», на борту воздушного судна находились два человека. Они получили травмы и были госпитализированы. В МЧС по Республике Алтай уточнили, что пострадавшие находятся в районной больнице Турочакского района. Вертолет затонул, сумма ущерба уточняется.

По данным Telegram-канала СКР, председатель комитета Александр Бастрыкин «России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия с воздушным судном в Республике Алтай».

Валерий Лавский