Экс-госсекретарь Райс объяснила, что значит изменение позиции Трампа по России
Кондолиза Райс посчитала ультиматум Трампа России поворотным моментом
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс (2005–2009) назвала изменение позиции президента Дональда Трампа по России поворотным моментом в конфликте на Украине.
Фото: Marcio Jose Sanchez / AP
«США и Европа наконец-то пришли к единому мнению, что (президента РФ.— “Ъ”) Владимира Путина не остановить словами»,— сказала госпожа Райс (цитата по NBC News).— Его можно остановить только в том случае, если он сам поймет, что дальше идти нельзя, что дальше победить невозможно».
14 июля президент США поставил России ультиматум: за 50 дней договориться с Украиной о прекращении огня. Если этого не случится, на российский импорт и на товары торговых партнеров России будут наложены 100-процентные пошлины. Господин Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО.
Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».