Экс-госсекретарь Райс объяснила, что значит изменение позиции Трампа по России

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс (2005–2009) назвала изменение позиции президента Дональда Трампа по России поворотным моментом в конфликте на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marcio Jose Sanchez / AP Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

«США и Европа наконец-то пришли к единому мнению, что (президента РФ.— “Ъ”) Владимира Путина не остановить словами»,— сказала госпожа Райс (цитата по NBC News).— Его можно остановить только в том случае, если он сам поймет, что дальше идти нельзя, что дальше победить невозможно».

14 июля президент США поставил России ультиматум: за 50 дней договориться с Украиной о прекращении огня. Если этого не случится, на российский импорт и на товары торговых партнеров России будут наложены 100-процентные пошлины. Господин Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО.

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».