Tasnim: Иран договорился со странами «евротройки» о возобновлении переговоров

Иран договорился о проведении переговоров по ядерной программе с Великобританией, Германией и Францией. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.

«Принцип переговоров согласован, но продолжаются обсуждения времени и места переговоров»,— сказал источник. Также он уточнил, что встреча представителей стран может состояться уже на следующей неделе. Других условий и деталей договоренности источник не раскрыл.

20 июня в Женеве прошли последние переговоры Ирана со странами Европы. 16 июля США, Великобритания, Франция и Германия установили дедлайн возобновления переговоров с США по ядерной сделке на конец августа. В случае отказа Ирана от таких условий европейские страны обещают возобновить санкции Совета Безопасности ООН, снятые в 2015 году в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Соглашение предусматривает механизм snapback, то есть восстановление всех санкций СБ ООН в случаем отказа Ирана от переговоров. Такой возможностью страны «евротройки» могут воспользоваться до 18 октября.

Подробнее — в материале «Ирану пригрозили возвратом санкций».