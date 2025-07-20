Рейсы в аэропортах Ставрополя и Минвод задержаны из-за ограничений в Москве
Аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод скорректировали график полетов из-за временных ограничений в воздушном пространстве Москвы, введенных утром 20 июля.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Для обеспечения безопасности некоторые рейсы в воздушных гаванях задержаны или отменены, сообщили в пресс-службах аэропортов.
По данным онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод, отложены три вылета: в Ереван, Санкт-Петербург и Махачкалу. Ситуация с прилетающими самолетами оказалась сложнее — задержаны десять рейсов. Пассажиры не могут вовремя попасть в аэропорт из Шарм-эш-Шейха, Санкт-Петербурга, Москвы, Магнитогорска, Тбилиси и Челябинска.
Проверить расписание в аэропорту Ставрополь в момент публикации материала невозможно — онлайн-табло не функционирует.
Пассажиров призывают учитывать корректировки при планировании поездки в аэропорты Ставропольского края.