Рейсы в аэропортах Ставрополя и Минвод задержаны из-за ограничений в Москве

Аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод скорректировали график полетов из-за временных ограничений в воздушном пространстве Москвы, введенных утром 20 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Для обеспечения безопасности некоторые рейсы в воздушных гаванях задержаны или отменены, сообщили в пресс-службах аэропортов.

По данным онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод, отложены три вылета: в Ереван, Санкт-Петербург и Махачкалу. Ситуация с прилетающими самолетами оказалась сложнее — задержаны десять рейсов. Пассажиры не могут вовремя попасть в аэропорт из Шарм-эш-Шейха, Санкт-Петербурга, Москвы, Магнитогорска, Тбилиси и Челябинска.

Проверить расписание в аэропорту Ставрополь в момент публикации материала невозможно — онлайн-табло не функционирует.

Пассажиров призывают учитывать корректировки при планировании поездки в аэропорты Ставропольского края.

Тат Гаспарян