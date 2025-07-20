Футболисты «Урала» не могли вылететь из Ярославля шесть часов
ФК «Урал» после победы над «Шинником» не мог вылететь из аэропорта Ярославля шесть часов. Около двух часов ночи по уральскому времени пресс-служба уральского клуба сообщала, что задержка, на то время, составляла 4,5 часа.
Фото: Полина Мотызлевская, Коммерсантъ
«Аэропорт Ярославля закрылся в момент, когда игроки, тренерский штаб и персонал уже находились на борту, а пилоты готовились к полету. Более часа все сидели в самолете, а затем вернулись в здание аэропорта»,— рассказали в клубе.
В 5:45 в клубе сообщили, что спустя шесть часов ожидания футболисты вылетели из Ярославля и приземлились в Екатеринбурге.
По данным СМИ, в аэропорту Ярославля вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.