В Благодарном водитель сбил 15-летнего мотоциклиста и скрылся

В Благодарном 36-летний водитель ВАЗ-2106 сбил 15-летнего мотоциклиста и покинул место происшествия, подросток госпитализирован с травмами. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Авария произошла 19 июля около 20:30 на улице Первомайской. По предварительным данным, водитель легковушки не уступил дорогу мотоциклу «Мотоленд» при повороте на нерегулируемом перекрестке. После столкновения мужчина покинул место аварии.

Пострадавший подросток доставлен в больницу Благодарного. Водитель автомобиля установлен — это 36-летний местный житель, который ранее не привлекался за серьезные нарушения ПДД.

Выяснилось, что 15-летний мотоциклист управлял транспортом без соответствующих прав по возрасту.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

Тат Гаспарян