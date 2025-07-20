ФК «Сочи» проиграл «Локомотиву»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках первого тура Российской Премьер-лиги в Москве уступил «Локомотиву». Игра закончилась со счетом 0:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории противостояния «барсов» и «железнодорожников» преимущество у столичного коллектива. В одиннадцати очных матчах сочинцы выиграли дважды, шесть раз побеждали москвичи и трижды игры завершались ничейным исходом.

Первый голевой момент в матче возник у ворот «Сочи» уже на седьмой минуте. Форвард хозяев Николай Комличенко получил мяч в чужой штрафной, бил уже в пустые ворота, но удар цели не достиг. Начало встречи осталось за «Локомотивом». Ближе к середине первого тайма южане перехватили инициативу, но реализовать свои возможности не смогли. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

Ключевым событием противостояния получилась последняя десятиминутка. На 81-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Руденко открыл счет в матче. Через две минуты москвичи удвоили преимущество после точного удара Дмитрия Воробьева. На 87-й минуте Зелимхан Бакаев забил третий мяч для «железнодорожников». В итоге поражение «Сочи» со счетом 0:3.

В следующем туре сочинцы сыграют 26 июля на «Фиште» с тольяттинским «Акроном».

Евгений Леонтьев