Водитель погиб, трое подростков пострадали в ДТП в Хостинском районе Сочи

Смертельная авария произошла в субботу, 19 июля, на федеральной трассе А-147 в Хостинском районе Сочи. Как сообщили в краевой прокуратуре, водитель автомобиля Beelgee двигался со скоростью не менее 120 км/ч. В какой-то момент он, не рассчитав дистанцию, допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовиком марки Shakman.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, его трое пассажиров в возрасте от 15 до 17 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Прокуратурой Хостинского района Сочи организована проверка дорожных условий и обстоятельств, способствовавших аварии. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования»,— сообщили в надзорном ведомстве.

Василий Хитрых