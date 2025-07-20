Над акваторией Черного моря ночью сбили три беспилотника

В ночь на 20 июля средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Точные места сбитых беспилотников не называются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ

Всего минувшей ночью над территорией России было сбито 93 БПЛА. Больше других регионов атаке украинских БПЛА подверглась Брянская область — 38 беспилотников. Также 19 дронов было сбито над Московским регионов, 16 из которых — над Москвой. 11 БПЛА сбили над Калужской областью, восемь — над Тульской, пять — над Нижегородской, два — над Курской, по одному — над территориями Белгородской и Рязанской областей.

Василий Хитрых