«Оказала сопротивление Богу и его справедливому закону»

«Коммерсантъ-Урал» в рамках спецпроекта «Архивное дело» представляет уникальные документы, которые хранятся в архивах Свердловской области и других организациях. В 1739 году в Екатеринбурге последний раз в российской истории был документально зафиксирован случай казни путем сожжения. Такую меру применили к участнице восстания башкир Кисакбике Баирасовой, которая трижды сбегала и отрекалась от христианства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело о казни участницы восстания башкир Кисакбике Баирасовой

Фото: Государственный архив Свердловской области Дело о казни участницы восстания башкир Кисакбике Баирасовой

Фото: Государственный архив Свердловской области

В конце 1738 года в Екатеринбург, столицу горнозаводского Урала, была прислана 60-летняя башкирская пленница Кисакбике Баирасова. Она была взята в плен русскими солдатами после первого восстания башкир в 1735 году, в котором принимала активное участие.

В Екатеринбурге ее насильно крестили и дали имя Катерина.

Как следует из архивных документов, будучи в плену, она «тосковала по своим родственникам и дважды совершала побег». В первый раз она сбежала с татарской пленницей, которая и подговорила ее, но они были пойманы и наказаны плетьми.

Во второй раз зачинщицей побега выступила сама Кисакбике Баирасова и позвала бежать вместе с собой другую пленницу, однако женщины вновь были найдены и доставлены в Екатеринбург, где их наказали за побег кнутом. «Она жила в Башкирии в разных местах, питалась у башкир, постоянно находилась с ними и молилась по их закону, а не по-христианскому. Находясь там, она также слышала о других беглых пленницах, что отражено в протоколе допроса»,— говорится в материалах дела, хранящегося в Государственном архиве Свердловской области.

После третьего побега канцелярия Главного правления заводов постановила казнить Кисакбику Баирасову путем сожжения, так как, будучи крещенной, она вновь приняла ислам.

Ранее за это казнили татарина Тоиголдова, который был крещен, а затем вновь принял «магометанский закон».

В докладной записке царю майор Леонтий Угримов сообщил о том, что беглые пленники, о которых упомянула в допросе башкирская пленница, будут направлены под караулом в Екатеринбург. В частности, во время допроса беглянка сообщила, что у одного башкира скрывается пленница из Екатеринбурга Кисябика Еманова. Кроме того, Кисакбике Баирасова рассказала об Аглае — еще одной беглянке из уральского плена, которая скрывалась у своего мужа-башкира Карабова.

Местным старшинам майор направил письма «с требованием впредь нигде не принимать таких беглецов, а немедленно и без промедления отправлять их сюда (в Екатеринбург)». Кроме того, он направил прошение о казни башкирки.

В ответ на запрос майора Угрюмова ему было дано разрешение на казнь пленницы.

«Прошу Ваше благородие приказать казнить ее смертью через сожжение, дабы другим неповадно было, и чтобы они были наказаны подобным образом»,— говорится в письме генерал-майора Леонтия Сойманова.

В решении о сожжении сообщается о том, что пленница «нарушила свою клятву, данную при крещении, и оказала сопротивление Богу и его справедливому закону». Ее казнь была прилюдной.

30 апреля 1739 года она была сожжена. Ее казнь путем сожжения стала последней документально зафиксированной в истории Российской империи.

Ранее «Ъ-Урал» в рамках спецпроекта «Архивное дело» рассказывал о том, как Екатеринбургский окружной суд оправдал издателя «Гнома» за оскорбление царя.

Подготовлено при поддержке Государственного архива Свердловской области

Мария Шараева