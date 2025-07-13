«Коммерсантъ-Урал» в рамках спецпроекта «Архивное дело» представляет дела, которые хранятся в архивах Свердловской области и других организациях. Среди них материалы Екатеринбургского окружного суда, существовавшего с 1864 по 1919 год. В 1906 году был оправдан издатель сатирического журнала «Гном» Василий Мутных, который обвинялся в размещении оскорбительных для царя публикациях, в частности рисунков и стихов. Однако в ходе предварительного следствия в его действиях не удалось обнаружить достаточного состава преступления.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сатирический журнал «Гном»

Фото: Государственный архив Свердловской области Сатирический журнал «Гном»

Фото: Государственный архив Свердловской области

Первый номер сатирического журнала «Гном» вышел в Екатеринбурге 18 марта 1906 года — в период первой русской революции, эпоху политических и социальных преобразований. В нем журналисты публиковали сатирические материалы «на общие и местные темы в прозе, стихах и рисунках». Девизом выбрали фразу «Шутники и остряки всего Урала, соединяйтесь!».

На страницах журнала высмеивались как чиновники местного уровня, так и чиновники, занимающие высокие государственные посты. Претензии к журналу появились спустя три месяца существования, когда в июне 1906 году екатеринбургский полицмейстер Хлебодаров, на которого были возложены функции цензора журнала, направил прокурору Екатеринбургского окружного суда представление.

В нем он доложил о том, что в №14 журнала «Гном» «помещены преступного содержания рисунки, а в рубрике статьи под заглавием "Из копилки исторических шуток" помещен стих, явно оскорбляющий Священную особу Его Императорского величества государя императора».

После доноса тираж журнала в 900 экземпляров был арестован.

«Будем надеяться, что к тому времени, как мы займем почетное место на скамье подсудимых, времена изменятся. Вперед без страха и сомненья!», — написал Василий Мутных в редакторской колонке в следующем номере журнала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сатирический журнал «Гном»

Фото: Государственный архив Свердловской области Сатирический журнал «Гном»

Фото: Государственный архив Свердловской области

Кроме того, из канцелярии пермского губернатора прокурору суда поступило письмо, в котором говорилось, что в №13 журнала «Гном» опубликовано стихотворение Герцена «К русскому народу» «преступно-политического характера», в котором поэт призывал крестьян выступить против самодержавия и крепостного права.

По выявленным фактам началось расследование. Однако в ходе предварительного следствия не удалось обнаружить достаточного состава преступления.

В результате, приговором Судебной палаты Василий Мутных был оправдан, в отношении него отменена «подписка о неотлучке из места жительства».

Приговор сторонами не был обжалован и 3 января 1907 года вступил в законную силу. Арест с тиража журнала «Гном» был снят. Впрочем, журнал просуществовал недолго. После №33 он был закрыт, как неблагонадежный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело сатирического журнала «Гном»

Фото: Государственный архив Свердловской области Дело сатирического журнала «Гном»

Фото: Государственный архив Свердловской области

Подписка на журнал стоила 3 руб. 25 коп. за полгода. «Гном» выходил каждое воскресенье и раз в месяц в один из четвергов. В программу журнала входил «особый» раздел «По Уралу», который был посвящен жизни и героям Уральского Края, третий раздел назывался «Смех сквозь слезы», четвертый рассказывал о галерее портретов героев общественной жизни, еще три раздела назывались «Мелочи», «Почтовый ящик» и «Объявления». При этом корреспонденция, телеграммы и рисунки принимались только при условии полной подписи авторов и их адресов.

Ранее «Ъ-Урал» в рамках спецпроекта «Архивное дело» рассказал о том, как Екатеринбургский окружной суд столкнулся с гермафродитом.

Подготовлено при поддержке Государственного архива Свердловской области

Мария Шараева, Николай Яблонский