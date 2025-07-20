Завершено согласование ремонта здания в Томске для филиала Пушкинского музея

Госэкспертиза согласовала ремонт здания на проспекте Ленина в центре Томска, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур. После капремонта в нем будет размещен Сибирский филиал Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина.

«По проекту на первом этаже разместятся выставочные залы вместимостью более 50 человек. На втором — универсальный зал на 110 человек, который может быть использован для выставок и концертов»,— рассказал о предстоящей работе в здании глава региона. Ремонт, по предварительным данным, обойдется в 411 млн руб.

Здание включено в перечень объектов культурного наследия. Его строительство было завершено в 1900 году. До революции 1917 года там располагалось Общественное собрание, значительное время после революции — Дом офицеров. В 2011 году Минобороны РФ передало здание муниципалитету.

Как сообщал «Ъ-Урал», Пушкинский музей закроет уральский филиал в Екатеринбурге с 1 января 2026 года. Также работу прекратят Балтийский и Северо-Кавказский филиалы в Калининграде и во Владикавказе.

Валерий Лавский