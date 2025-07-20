Водитель и три пассажира ВАЗ-2110 погибли в аварии в Кузбассе

Главное управление МВД по Кемеровской области возбудило уголовное дело после автомобильной аварии, в которой погибло четыре человека. Оно расследуется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

ДТП произошло 19 июля на 74-м км автодороги, связывающей города Белово и Прокопьевск, на территории Прокопьевского округа. «44-летний водитель “КамАЗа” выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110»,— рассказали в областном главке полиции об обстоятельствах происшествия. В ДТП погибли 19-летний водитель легкового автомобиля и три его пассажира.

Авария в Кузбассе оказалась не единственным крупным ДТП с человеческими жертвами в Сибирском федеральном округе в минувшую субботу. На территории Любинского района Омской области произошло лобовое столкновение двух большегрузов — «КамАЗа», выехавшего на встречную полосу трассы Тюмень-Омск, и Mercedes. По данным управления МВД по Омской области, погибли оба водителя.

Валерий Лавский