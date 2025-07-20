В Пулково перенаправили 29 рейсов

Аэропорт Пулково сообщил, что из-за ограничений в работе аэропортов Москвы в Сант-Петербург перенаправлены 29 рейсов. Из них 14 еще готовятся к вылету

«Аэропорт работает в условиях высокой интенсивности, усилены смены сотрудников всех операционных служб. В ближайшее время могут вноситься изменения в расписании»,— сообщила пресс-служба Пулково.

Пресс-служба Внуково также предупредила пассажиров, что из-за ограничений в работе аэропорта может измениться расписание полетов. С начала ночи московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский дважды приостанавливали прием и отправку самолетов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что после полуночи силы ПВО сбили 16 беспилотников вблизи столицы.