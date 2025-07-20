МВД Сирии подтвердило прекращение боев в Эс-Сувейде

Представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба сообщил, что вооруженные столкновения в сирийском городе Эс-Сувейда полностью прекратились.

«В настоящий момент в Эс-Сувейде больше нет боевиков незаконных вооруженных формирований, во всем городе прекратились боестолкновения»,— сказал Нуреддин аль-Баба (цитата по SANA).

Минздрав Сирии направил в Эс-Сувейду 20 машин скорой помощи. В результате боев в регионе погибли более 940 человек.

Столкновения между бедуинскими ополченцами и друзскими вооруженными отрядами начались 13 июля. Через два дня армия Сирии начала зачистку административного Эс-Сувейды. Власти Израиля выступили в защиту друзской общины и нанесли удары по сирийской бронетехнике. 19 июля президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа сообщил о достижении режима прекращения огня между сторонами конфликта.

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