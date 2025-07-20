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Коммерсантъ FM
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обновлено 01:54

Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде

Силы ПВО уничтожили беспилотник во время атаки на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Это первый БПЛА, уничтоженный вблизи столицы с начала суток, и шестой за последние семь часов.

Позже Сергей Собянин уточнил, что беспилотник сбит над Зеленоградом. Серьезных повреждений и пострадавших, по его словам, нет.

Ранее аэропорт Шереметьево вновь приостановил прием и отправку самолетов. Ограничения продолжают действовать в аэропортах Калуги и Ярославля.

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