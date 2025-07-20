Аэропорт Шереметьево вновь приостановил работу

Росавиация сообщила, что московский аэропорт Шереметьево приостановил прием и отправку самолетов. Ограничения сняли чуть более часа назад.

За последние четыре часа Шереметьево приостанавливает работу в третий раз. Ограничения на прием и отправку самолетов также вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

По данным Минобороны, с 20:00 до 23:30 мск силы ПВО уничтожили над территорией России 40 беспилотников, из них четыре сбиты над Московской областью.