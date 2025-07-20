Силы ПВО за три с половиной часа сбили 40 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:30 мск силы ПВО уничтожили 40 беспилотников. Они сбиты в небе над шестью регионами и акваторией Черного моря.

Как уточнило ведомство, 21 БПЛА уничтожен над Брянской областью, девять — над Калужской, четыре — над Подмосковьем, по два — над Курской областью и акваторией Черного моря, по одному — над Тульской и Белгородской областями.

Ранее в Москве работу приостанавливали аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Ограничения продолжают действовать в аэропортах Ярославля и Калуги. Угроза атаки БПЛА объявлена в том числе в Пензенской, Липецкой, Ростовской областях.