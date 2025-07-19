Мария Захарова рассказала о работе над треком с рэпером Птахой

Представитель МИД Мария Захарова сообщила о работе над песней совместно с рэпером Птахой (Давидом Нуриевым). Она добавила, что лучше всего для описание трека подходит формулировка «"про жизнь": мечта, судьба, любовь».

«Это реально коллаборация с Птахой. Полгода, как он позвонил, я ответила, и у нас получается что-то. Недели две назад было предварительное демо. Дальше следите за ним, когда он это выпустит»,— сказала Мария Захарова на фестивале VK Fest (цитата по «РИА Новости).

Рэпер Птаха опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию с Марией Захаровой и подтвердил, что готовит с ней совместный трек. Он добавил, что «использование строк другого автора может вдохновить и добавить новое звучание».

Мария Захарова, которая занимает пост представителя МИД с 2015 года, уже публиковала стихотворения. Песни на ее произведения исполняли в том числе Любовь Успенская, Наргиз и Катя Лель. Рэпер Птаха участвовал в группах «Отверженные», Centr, «Три кита», а также был сооснователем музыкального лейбла «ЦАО Records».