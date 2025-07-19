Победу «Спартака» никто не отменил

Вслед за «Динамо» в чемпионате России по футболу стартовали еще два московских гранда — «Спартак» и «Локомотив». Железнодорожники начали турнир с крупной победы над «Сочи» — 3:0. Красно-белые тоже набрали три очка, обыграв махачкалинское «Динамо»,— 1:0. При этом еще четыре их гола были отменены в связи с нарушениями правил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды «Спартак» Эсекьель Барко во время матча

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Игрок команды «Спартак» Эсекьель Барко во время матча

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

После прошлого сезона как у «Спартака», так и у «Локомотива» остался неприятный осадок. Несмотря на хорошие отрезки, красно-белые закончили чемпионат на четвертом месте, а красно-зеленые — на шестом. Тем не менее и те, и другие избежали резких оргвыводов, продлив кредит доверия своим главным тренерам. Железнодорожники еще добавили глубины и опыта группе атаки, подобрав на трансферном рынке Зелимхана Бакаева и Александра Руденко, которые выступали за обанкротившиеся «Химки», а также купив за скромные €1,5 млн Николая Комличенко. Причем центрального нападающего «Ростова» они увели как раз у «Спартака», который в итоге взял на эту позицию Антона Заболотного из тех же «Химок».

Ну а что в межсезонье нахимичили наставник «Локо» Михаил Галактионов и его спартаковский коллега Деян Станкович, их команды продемонстрировали в стартовом туре.

«Локомотив» принимал вернувшийся из первой лиги «Сочи», который продолжил сотрудничество с испанским специалистом Робертом Морено, хотя тот едва не ушел в отставку по ходу стыковых матчей с «Нижним Новгородом» на фоне внутриклубного конфликта. Кроме того, к черноморцам вернулся после аренды в ЦСКА нападающий Сауль Гуарирапа в ранге бронзового призера чемпионата и обладателя Кубка России. А еще они арендовали полузащитника Антона Зиньковского у «Спартака», подписав в качестве свободного агента и его бывшего одноклубника Михаила Игнатова. Если учесть, что из «Крыльев Советов» пришел Роман Ежов, то «Сочи» совсем неплохо усилился под премьер-лигу.

«Локомотив» организовал первый опасный момент усилиями новой тройки нападения, в которой Комличенко поддерживали с краев Руденко и Никита Салтыков, сыгравший за железнодорожников в прошлом чемпионате всего 152 минуты. 20-летний футболист делал скидку экс-форварду «Ростова» уже вроде бы на пустые ворота, но немного не в темп, поэтому завершающий удар получился неточным. Практически не проходили у москвичей и навесы на Комличенко, причем даже у их лучшего ассистента Алексея Батракова. Зато прошла вертикальная передача Салтыкова на ход Батракову, который влетел в штрафную площадь и пробил в нижний угол. Скорее всего, быть бы голу, если бы не отменная реакция голкипера гостей Александра Дегтева. «Сочи» в первом тайме лишь раз размял вратаря хозяев Антона Митрюшкина, хотя выглядел вполне конкурентно и больше владел мячом.

После перерыва Галактионову пришлось вносить коррективы, заменив Комличенко и Салтыкова на Дмитрия Воробьева и Бакаева, потому что впереди уже не было никакой конкретики. Состав железнодорожников стал более подвижным, а в одном из эпизодов чуть не сработала связка Руденко—Бакаев. Наконец-то возник и конкретный момент, когда Воробьев отдал пас под удар Артему Карпукасу и Дегтев выручил черноморцев.

А в концовке матча «Локомотив» и вовсе прорвало.

Руденко открыл счет, замкнув в падении головой подачу Максима Ненахова, и тут же он забросил мяч на Воробьева, который перекинул его через вратаря и следующим касанием отправил в сетку. Более того, «Сочи» откровенно поплыл и пропустил еще, когда Бакаев справа ворвался в штрафную и, максимально сблизившись с Дегтевым, сильно врезал в ближний угол. Положив три гола в течение шести минут, «Локомотив» одержал крупную победу. И, конечно, нельзя не отметить вклад в нее новичков — набравшего два результативных балла Руденко с Бакаевым.

«Спартаку» в первом туре достался весьма неудобный соперник, от которого он порядком натерпелся в прошлом сезоне. Дебютировавшее тогда в премьер-лиге махачкалинское «Динамо» с учетом Кубка России нанесло столичному клубу два поражения, один матч свело к ничьей и лишь однажды уступило. Между тем этим летом команда Хасанби Биджиева потеряла своего лидера Эгаша Касинтуру, который перешел в «Ахмат», да еще вместе с другим атакующим полузащитником — Абакаром Гаджиевым. А вот трансферов, что называется, на вход у нее нет.

Станкович выставил, видимо, оптимальный на сегодняшний день состав с Заболотным на острие. Лучший бомбардир прошлого чемпионата Манфред Угальде, который только неделю назад присоединился к красно-белым после выступления за сборную Коста-Рики на Золотом кубке CONCACAF и краткосрочного отпуска, пока довольствуется ролью запасного, а еще один нападающий — Ливай Гарсия отсутствовал даже в заявке по состоянию здоровья. Справа в отсутствие травмированного Тео Бонгонда действовал Пабло Солари, и он уже в дебюте упустил отличный момент. Кристофер Мартинс тоже не использовал голевую ситуацию, но и Сердер Сердеров, в свою очередь, простил москвичей, очутившись с глазу на глаз с их голкипером Александром Максименко.

И все-таки хозяева по реализации, а точнее, нереализации атак заметно превосходили соперника.

Солари, Заболотный и Маркиньос не забили просто из убойных положений, тем не менее количество перешло в качество.

Первый гол «Спартака» в чемпионате состоялся после того, как шустрый Маркиньос головой переправил мяч в сетку, ловко подстроившись под наброс Наиля Умярова. И это был вообще первый гол бразильца в премьер-лиге, хотя в прошлом сезоне один из самых полезных игроков команды провел 26 матчей, в которых у него хватало возможностей отличиться. Причем еще трижды арбитры отменяли взятие ворот Тимура Магомедова и дважды, по крайней мере теоретически, имели повод назначить пенальти в пользу красно-белых.

Во втором тайме «Спартак» чуть-чуть не заработал и третий 11-метровый, зато добился удаления с поля слишком агрессивного Мохамеда Аззи, нарвавшегося на вторую желтую карточку. Правда, в большинстве москвичи как-то сразу успокоились и резко ослабили давление на «Динамо», а когда Заболотный поразил цель с передачи Мартинса, выяснилось, что ранее Даниил Хлусевич забрался в офсайд. Таким образом, был аннулирован уже четвертый гол подопечных Станковича. Ну и по-прежнему их подводила реализация. Заменивший Маркиньоса Игорь Дмитриев запорол свой шанс увеличить шаткий перевес хозяев, как и Угальде, вышедший вместо Заболотного. «Спартак» так и выиграл с минимальным преимуществом 1:0.

Александр Ильин