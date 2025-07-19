За полчаса ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву

В течение получаса рядом с Москвой отразили атаку трех БПЛА, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают экстренные службы. О последствиях атаки глава города не сообщил.

Были атакованы и другие регионы, заявила пресс-служба Минобороны. С 15:00 до 19:00 мск над территорией Брянской области системы ПВО сбили 15 беспилотников, шесть — над Калужской, два — над Тульской. В оборонном ведомстве подтвердили, что столичный регион тоже был атакован: всего за это время там сбили четыре беспилотника — три из них летели на Москву.

На фоне атак во Внуково и Домодедово вводились временные ограничения на полеты. В 19:04 мск аэропорты возобновили работу. Аэропорт Калуги также прекратил прием и выпуск самолетов в 15:54 мск. Ограничения на полеты там действуют до сих пор.