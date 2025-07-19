Аэропорт Ярославля приостановил работу

Ярославский аэропорт Туношна временно перестал принимать и отправлять суда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале в 20:43 мск 19 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— пояснил господин Кореняко.

Как сообщает «Ъ», обычно аэропорты в России приостанавливают работу из-за опасности атак БПЛА. Сегодня в течение получаса рядом с Москвой отразили атаку трех БПЛА, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Алла Чижова