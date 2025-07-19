Домам из фильмов оценили рентабельность

В США на продажу выставили дом из сериала «Офис». Трехкомнатные апартаменты в часе езды от Лос-Анджелеса оценили в $710 тыс. Фанаты ситкома неоднозначно восприняли новость: их возмутила стоимость объекта, а его кинематографическое прошлое некоторые посчитали совсем не плюсом. Зачем покупать недвижимость из фильмов? И можно ли ее монетизировать в России? Подробности — у Ульяны Гореловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Redfin Фото: Redfin

Ухоженный дом: три спальни, три ванных, гараж на две машины, тихий задний двор. Стоимость — всего $710 тыс. или 55 млн руб. Дом появлялся в нескольких популярных эпизодах американского ситкома «Офис». Там жил один из главных персонажей, региональный менеджер Майкл Скотт в исполнении Стива Карелла.

Риэлторы специально акцентировали внимание на связи дома с сериалом. По их словам, многие покупатели сами вспоминали «Офис» во время осмотра жилья. Однако премиальных клиентов такой бэкграунд может даже оттолкнуть, говорит управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Из-за того, что уже нет приватности, а это то, что ценит клиент, за что он платит, такие объекты недвижимости не являются трофейными, если только покупатель не маньяк.

Есть в Подмосковье дом, который неоднократно участвовал в съемках различных сериалов, и когда, например, человек выставил на продажу, решил, что это даст какой-то дополнительный плюс, но, к сожалению, это наоборот снизило интерес, потому что все потенциальные покупатели понимали, какое количество людей было в этом доме».

В США в продаже часто появляются объекты, попавшие в большой кинематограф. Например, в 2021-м один из фанатов купил особняк из фильма «Молчание ягнят». Он заплатил $290 тыс., восстановил антураж логова маньяка Буффало Билла и стал сдавать комнаты туристам. Но такое вложение может и не окупиться, продолжает Ирина Жарова-Райт: «Аренда более интересна как кейс для фанатов, но это краткосрочный опыт. Во владении нет ликвидности. Превращать это в какой-то отель, но дом для этого слишком маленький домик. Просто краткосрочный хайп».

В России проводят много экскурсий по культовым местам съемок российских и советских фильмов. Например, в Москве можно прогуляться по локациям, мелькавшим в кадрах «Служебного романа» или «Мимино», в Петербурге туристам предлагают повторить маршрут из картины «Питер FM». Однако здания, внутри которых проводились съемки, зачастую остаются закрытыми для посторонних, отмечает руководитель направления «Туту Приключения» Сергей Николаев: «Туристического направления именно по местам съемок в стране фактически не существует. Есть какие-то энтузиасты. Например, в Карелии был выкуплен дом из фильма "Любовь и голуби", в котором жила семья Кузякиных. Его приобрел частный инвестор, и когда люди приезжают туда, им показывается этот дом. С другой стороны, у нас нет именно культа актеров или фильмов».

В России спрос на аренду и покупку недвижимости из фильмов и сериалов до сих пор не сформировался, так как никто не занимается прямой и косвенной рекламой таких объектов, полагает руководитель университета креативных индустрий Universal University Мария Ситковская: «В российском и особенно советском кино очень редко локация была героем, часто она функционировала как фон. Идентичности пространства почти не существовало, мы жили в типовой застройке.

Российскому кино для того, чтобы иметь так называемый геобрендинг, не хватает классного маркетинга, переосмысления отношения к пространству как носителю культурной памяти».

У ситкома «Офис» в сентябре выходит спин-офф. Впрочем, чудоковатый директор Майкл Скотт там уже не появится, вероятно потому, что теперь ему уже негде жить.

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Ульяна Горелова