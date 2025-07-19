На двух рейсах «Победы» из Москвы в Калининград произошли технические неисправности

Самолет, выполнявший рейс авиакомпании «Победа» из Шереметьево в Калининград, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Одновременно поступила информация о неисправности на борту другого самолета перевозчика, летевшего в Калининград из Внуково.

«Во время выполнения рейса DP6831... поступила информация о технической неисправности одной из систем», — сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что пассажиры пожаловались на длительную задержку. Согласно публикации, изначально утренний вылет из Шереметьево был задержан, затем пассажиров пригласили к посадке, но взлет тоже отложили. Также утверждается, что примерно через час после вылета командир объявил о возвращении, после чего лайнер некоторое время кружил над Шереметьево.

В авиакомпании заявили ТАСС, что самолет совершил посадку в штатном режиме, пассажиров позднее отправили в Калининград на резервном воздушном судне.

При этом вскоре агентство сообщило о неполадках на другом московском рейсе «Победы» до Калининграда. «На рейсе DP 255 по маршруту Москва (Внуково) - Калининград сработал датчик падения давления в кабине», — заявили агентству в пресс-службе перевозчика. Сообщается, что когда экипаж приступил к снижению, «для обеспечения безопасности клиентов заблаговременно выпустил кислородные маски». Посадка в аэропорту назначения прошла в штатном режиме.

Согласно сообщению Северо-Западной транспортной прокуратуры, рейс из Внуково сел в Калининграде утром. Ведомство проводит проверку.