Над четырьмя регионами РФ сбили 14 беспилотников

Минобороны РФ сообщило, что с 11:30 до 15:00 мск были сбиты 14 беспилотников над четырьмя регионами России.

Восемь дронов самолетного типа были сбиты над территорией Брянской области. Четыре БПЛА были уничтожены около Москвы. По одному дрону сбили в Тверской и Калужской областях, рассказала пресс-служба министерства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что пострадавших и разрушений от атаки нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия. В Калужской области из-за падения дрона повреждена линия электроснабжения, сообщил глава региона Владислав Шапша. Предварительно, пострадавших нет.