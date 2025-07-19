Из Латвии могут выдворить более 800 граждан России

Латвия может выдворить 841 гражданина России из-за истечения разрешения на постоянное проживание на территории страны. Об этом заявило Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

До 30 июня эти лица должны были подать документы для запроса о продлении статуса постоянного жителя ЕС, включая справку об успешной сдаче языкового экзамена, однако не сделали этого. Им предписывается покинуть Латвию до 30 ноября.

Поправки к закону об иммиграции Латвия приняла в июне 2024 года. В них определили срок, в течение которого граждане РФ, имевшие латвийское ПМЖ до приобретения российского гражданства, должны были подать в PMLP документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС.