Школьница утонула в водоеме в поселке Левашово, СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки, которая утонула в водоеме в Выборгском районе города. Трагедия произошла 16 июля в поселке Левашово. Тело доставали сотрудники МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выяснилось, что в полицию позвонил случайный прохожий, который услышал крики испуганной женщины. По предварительным данным, девочка-подросток приехала отдохнуть на озеро вместе с матерью и отцом. Школьница ушла купаться без взрослых, затем долго не возвращалась, после чего мать начала поиски.

Уточняется, что ребенок учился в шестом классе, на учете по делам несовершеннолетних семья не состояла. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за последние сутки в водоемах Ленобласти утонули четыре человека, включая несовершеннолетних.

Жанна Усаченко