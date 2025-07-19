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В Крыму возгорание сухостоя локализовали на площади 40 га

В Республике Крым пожарные локализовали возгорание сухостоя на площади 40 га. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Ландшафтный пожар ликвидируют на территории Сакского района, вдоль автодороги Евпатория — Симферополь. Огонь быстро распространяется из-за высокой температуры и ветра.

Из-за сильного задымления движение по трассе приостановили. К тушению привлекли 71 специалиста и 15 единиц техники.

Алина Зорина

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