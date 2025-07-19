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Коммерсантъ FM
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В Донецке сообщили о ракетном ударе по центру города

Вооруженные силы Украины атаковали жилой многоквартирный дом и территорию травматологии в Донецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. На данный момент подтверждены данные об одном пострадавшем.

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Обстрел велся при помощи РСЗО HIMARS, заявил собеседник агентства.

«РИА Новости» сообщают, что удар пришелся по густонаселенному микрорайону в центре города. Указывается, что многоквартирный дом сильно поврежден, также удар затронул расположенные в здании магазины.

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