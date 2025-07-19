На Ставрополье продуктовая корзина подорожала выше среднего по стране

В Ставропольском крае, являющемся аграрным регионом, продуктовая корзина подорожала выше среднего по стране. Об этом сообщила доцент кафедры финансов и кредита института экономики и управления Северо-Кавказского федерального университета, кандидат экономических наук Елена Пасько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эксперт пояснила — на ценовую политику воздействуют климатические условия. Заморозки, засуха или переувлажнение могут сокращать урожай, временно повышая цены на овощи, фрукты или зерновые. Молочная и мясная продукция может дорожать из-за роста стоимости кормов для сельскохозяйственных животных.

«Дополнительным фактором стала сезонность. В июне начался туристический сезон в курортных зонах края, таких как Кавказские Минеральные воды. Увеличение спроса на продукты в связи с временным притоком населения способствует поддержанию или росту цен на отдельные группы товаров»,— комментирует госпожа Пасько.

По словам эксперта, несмотря на превышение стоимости продуктовой корзины над общероссийским уровнем, цены входящих в нее товаров в июне 2025 года в среднем снизились на 1,96% против общероссийского снижения на 0,32%. Это свидетельствует о том, что негативные тенденции могут носить временный характер и преодолеваться при грамотном подходе местных властей.

Валентина Любашенко