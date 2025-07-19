Челябинский суд обязал выплатить 2 млн рублей ребенку, упавшему со здания

Советский районный суд Челябинска взыскал солидарно с министерства имущества Челябинской области и межрегионального территориального управления Росимущества по Челябинской и Курганской областям 2 млн руб. компенсации морального вреда в пользу ребенка, упавшего с заброшенного здания, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в июне 2022 года в поселке Смолино 10-летний мальчик зацепился ногой за металлическую петлю и упал со второго этажа здания, доступ к которому не был ограничен. У ребенка разорвалась селезенка. Кроме того, он поранил ушную раковину. Несовершеннолетнему провели операции, после которых запретили заниматься спортом. Сейчас он испытывает дискомфорт из-за внешнего и вида и регулярно проходит обследования, где видно увеличение селезенки. Для защиты прав мальчика прокуратура подала иск о взыскании морального вреда с юридических лиц, ответственных за безопасность заброшенного здания. Суд удовлетворил требования надзорного органа.

Виталина Ярховска