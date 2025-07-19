Водоснабжение Мелитополя планируют восстановить к 21 июля

Власти Мелитополя сообщили о проблемах с водоснабжением в городе. Восстановительные работы планируют завершить 21 июля, сообщается в Telegram-канале администрации.

«Для улучшения ситуации был подключен новый водовод. Специалисты работают круглосуточно, чтобы полностью нормализовать водоснабжение уже к понедельнику»,— говорится в сообщении со ссылкой на ГУП «Вода Запорожья».

Сегодня на всей территории Запорожской области пропало электроснабжение. По словам губернатора Евгения Балицкого, аварийную ситуацию уже устранили, причину отключения он не назвал. Накануне в регионе также пропадало электричество из-за атаки беспилотников.