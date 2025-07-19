Запорожская АЭС опровергла информацию о пожаре на станции

Информация о пожаре на Запорожской АЭС, распространившаяся в соцсетях, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе станции. Сообщается, что возгорание произошло в лесу в окрестностях Энергодара.

В сообщении говорится, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, условия эксплуатации энергоблоков не нарушены. Угроз радиационной безопасности также не выявлено.

Запорожская АЭС с шестью энергоблоками ВВЭР-1000 — самая крупная электростанция в Европе. С 2022 не вырабатывает электроэнергию, управляется «Росэнергоатомом» — «дочкой» госкорпорации «Росатом». С начала года тренировочный центр АЭС трижды подвергался атакам.