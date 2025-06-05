Беспилотники снова атаковали учебный центр Запорожской АЭС

Беспилотники ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Критических повреждений не зафиксировано, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе станции.

«Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра»,— сказано в сообщении ЗАЭС. Отмечается, что в здании находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Тренировочный центр ЗАЭС подвергается атакам ВСУ в третий раз с начала года. Предыдущий инцидент произошел в конце мая. Тогда критических повреждений также не было зафиксировано.

Запорожская АЭС с шестью энергоблоками ВВЭР-1000 — самая крупная атомная станция в Европе. С 2022 года контролируется российскими войсками и не вырабатывает электроэнергию. Станция управляется «Росэнергоатомом» — «дочкой» госкорпорации «Росатом».

Екатерина Отрашкевич