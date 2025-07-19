В Пензенской области в ДТП погибли четыре человека

В районе села Большая Елань в Пензенском районе произошла авария. В результате погибли четверо человек, в том числе двое детей. Еще три человека пострадали, сообщила прокуратура Пензенской области.

По данным ведомства, ДТП случилось на 6 км трассы Р-207. Столкнулись Renault Logan и «Газель». Погибшие — водитель и пассажиры легкового автомобиля, пострадавшие — из грузовика, их госпитализировали.

В региональной Госавтоиспекции заявили, что в ДТП также участвовал «Москвич». Кто стал виновником аварии, не уточняется.