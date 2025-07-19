Ветераны СВО получат гранты на развитие агробизнеса в Свердловской области
Свердловские власти утвердили правила выдачи грантов для ветеранов специальной военной операции (СВО), желающих заняться агробизнесом. По данным департамента информационной политики региона, запущена программа «Агромотиватор», которая направлена на помощь бойцам в интеграции в гражданскую жизнь.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в этом году на гранты выделят 13 млн руб. Эти средства покроют до 90% расходов фермеров, планирующих производить молоко, мясо, птицу и плодовую продукцию. «Мы понимаем, как важно бойцам, вернувшимся с СВО, найти свое предназначение на «гражданке». Поэтому в регионе запущена программа по развитию личностного потенциала бойцов: это проекты "Управленческие кадры Урала" и "Агромотиватор"»,— сообщил господин Паслер.
Заявки на участие в программе будут принимать Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. Как уточнили в департаменте, всего на поддержку сельхозтоваропроизводителей региона из федерального и областного бюджетов в этом году будет направлено порядка 5 млрд руб.