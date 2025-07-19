По направлению к Крыму и из него задерживаются 12 поездов

Компания «Гранд сервис экспресс» сообщила о задержках двенадцати поездов, следующих в Крым и из полуострова. Об этом пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По направлению в Крым наибольшие задержки зафиксированы у составов, отправившихся 18 июля. Поезда Москва — Симферополь № 97/98 и № 17/18 опаздывают примерно на семь часов. Состав Омск — Симферополь № 75/76, отправившийся 16 июля, задерживается на шесть часов. Поезд Москва — Симферополь № 68/69 опаздывает на шесть с половиной часов, а состав Санкт-Петербург — Симферополь № 177/178 — на пять часов.

В обратном направлении максимальная задержка составляет пять с половиной часов у поезда Симферополь — Смоленск № 473/474. Составы в Москву опаздывают от полутора до пяти часов, а поезда в Санкт-Петербург — на два часа.

Как рассказали в компании, время задержки в пути может измениться. Пассажиров обеспечат питанием. Специалисты будут использовать все возможности по сокращению времени задержки.

Движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области приостановилось из-за повреждения контактной сети после падения обломков беспилотников. РЖД заявили, что движение поездов на электротяге по двум путям открыто на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Восстановительные работы продолжаются.

Алина Зорина