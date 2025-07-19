В новый, 18 пакет санкций Евросоюза против России включены два банка и три компании, зарегистрированные на территории Татарстана. Соответствующие данные опубликованы в официальном журнале ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 18 пакет санкций ЕС против России попали два банка и три компании из Татарстана

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В 18 пакет санкций ЕС против России попали два банка и три компании из Татарстана

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Санкции затронули АО «Татсоцбанк» и «Банк 131». Также под ограничения попали компании «П-Д Татнефть — Алабуга Стекловолокно», ООО «Полимерпромторг» и ООО «Аэрокон» из Татарстана.

АО «Татсоцбанк» был основан в 1990 году на базе Татарского республиканского управления Жилсоцбанка. Согласно данным с сайта банка, в нем обслуживаются около 3 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также около 33 тысячи физических лиц. Общий размер собственных средств банка составляет 8 млрд. рублей.

«Банк 131» был зарегистрирован в Казани в 2019 году. В том же году ЦБ выдал ему базовую лицензию на осуществление банковских операций. У банка отсутствуют отделения, его бизнес-модель основана на выпуске электронных кошельков и привязанных к ним карт.

ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» было зарегистрировано в 2007 году в Елабужском районе Татарстана. Уставной капитал компании составляет почти 1,3 млрд рублей. Согласно сайту предприятия, оно является одним из крупнейших производителей стекловолокна и продукции на его основе в России и СНГ.

ООО «Полимерпромторг» было зарегистрирована в Казани в 2025 году, а ее основным видом деятельности является оптовая торговля химическими продуктами. ООО «Аэрокон» было зарегистрировано в 2002 году в Высокогорском районе Татарстана, компания занимается производством частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов.

Всего новый пакет санкций затронул 14 физических лиц, 41 юридическое лицо и 22 российских банка.

Влас Северин