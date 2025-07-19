В Самаре в субботу снова загорелась плавучая баня

В субботу на пристани «Студеный овраг» в Красноглинском районе Самары загорелась плавучая баня, сообщило ГУ МЧС по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

По данным ведомства, пожар распространился на площади 110 кв. метров. В тушении пожара участвовали шесть единиц техники и 21 специалист спасательной службы. Открытое горение было ликвидировано через полтора часа после сообщения о пожаре, полностью пожар был ликвидирован в 13:17. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС.

По адресу Студеный овраг, 118 б на дебаркадере рядом с плавучей баней находится мини-отель с рестораном VIP River Club. По предварительной информации, отель не пострадал.

Как сообщают очевидцы, в районе пристани в связи с пожаром было остановлено лодочное движение. Пассажиры, желающие переправиться на другой берег, ждали окончания тушения пожара.

Похожее происшествие произошло вечером в субботу, 5 июля, вблизи поселка Красная глинка — загорелся плавучий банный комплекс. Комплекс выгорел полностью, при этом пожаром были повреждены моторная лодка и гидроцикл. По факту оказания банных услуг на берегу Волги, опасных для жизни и здоровья потребителей следователи самарского следственного отдела на транспорте организовали проведение доследственной проверки.

Андрей Васильев