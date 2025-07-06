В Самаре выясняют обстоятельства возгорания банного комплекса на воде

В Самаре следователи самарского следственного отдела на транспорте организовали проведение доследственной проверки по факту оказания банных услуг на берегу Волги, опасных для жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, в субботу днем, 5 июля, загорелся банный комплекс. Расположен он вблизи поселка Красная Глинка на берегу реки Волга. В результате произошедшего комплекс выгорел полностью. Повреждено несколько речных транспортных средств. Пострадавших нет. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, выясняют все обстоятельства.

В Куйбышевской транспортной прокуратуре сообщают, что вблизи санатория «Красная Глинка» произошло возгорание дебаркадера. Огонь повредил моторную лодку и гидроцикл.