В 2026 году в Сочи запустят работу технологического кластера

В 2026 году в Сочи планируют запустить работу нового технологического кластера. Для реализации проекта подобрали участок на улице Транспортной, рассказал глава города Андрей Прошунин во время пресс-конференции по итогам первого года работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Проект предусматривает создание технологического парка и управляющей компании. Планируется, что технопарк станет центром для высокотехнологичных компаний.

Промышленные технопарки и управляющие компании должны соответствовать ряду требований. Площадь территории должна быть не менее 1 га, а общая площадь помещений — от 5 тыс. кв. м. Плотность застройки должна составлять не менее 2 тыс. кв. м. Важно, чтобы минимум 70% территории было обеспечено необходимой транспортной и коммуникационной инфраструктурой, а также системами электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и связи.

«Я уточню по срокам, когда он будет передан в работу и с управляющей компанией. Я уверен, что в следующем году этот технопарк запустим», — подчеркнул глава города.

Алина Зорина, Андрей Куценко