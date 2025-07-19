Меткомбанк и Сургутнефтегазбанк попали под санкции ЕС

В рамках 18-го пакета санкций ЕС под ограничения попали банки из Уральского федерального округа (УрФО) — свердловский Меткомбанк (Каменск-Уральский), а также Сургутнефтегазбанк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Также под санкции попали крупные банки РФ — Т-Банк, Яндекс-банк, Ozon-банк, банк Дом.РФ. Всего в пакет включены 22 банка, следует из официального журнале ЕС.

Ограничения также ввели в отношении 18 физических и 41 юридического лица. В пакет включили гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова, АО «Полимер» и НПО «Рубин».