Руководитель ХК «Трактор» возглавил ФК «Челябинск»

Генеральным директором футбольного клуба «Челябинск» назначили руководителя хоккейного клуба «Трактор» Ивана Савина, сообщает пресс-служба команды.

Иван Савин продолжит возглавлять «Трактор».

«Футбол и хоккей — два самых популярных вида спорта в Челябинской области. С точки зрения структуры управления между ними много общего. Моя основная задача на первом этапе — организовать эффективное управление в клубе», — отметил новый руководитель команды.

Ивану Савину 44 года. Он российский хоккеист, воспитанник школы челябинского хоккея. За годы спортивной карьеры стал чемпионом Универсиады, обладателем Кубка Европейских чемпионов, чемпионом Высшей лиги и бронзовым призером чемпионата России.

Виталина Ярховска