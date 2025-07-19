Ижевск занял второе место по росту цен на вторичное жилье в РФ за полгода

Ижевск занял второе место в рейтинге городов России по росту цен на вторичном рынке недвижимости за шесть месяцев, согласно исследованию консалтинговой компании SRG, пишет РБК. За этот период стоимость 1 кв. м на «вторичке» в столице Удмуртии увеличилась на 6,3%, достигнув 98,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Лидером по росту цен стал Курск, в котором цены на «вторичке» в первом полугодии выросли на 7,9%, до 108,6 тыс. руб. за 1 кв. м. На третьем месте расположился Калининград. В этом городе «квадрат» подорожал на 6,2%, до 139,7 тыс. руб.

Напомним, цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Ижевска в июне, напротив, по данным «Авито Недвижимости», снизились на 3%, составив в среднем 5,2 млн руб., или 101 тыс. руб. за 1 кв. м. Предложение жилья в столице Удмуртии в среднем увеличилось на 5% (по РФ — на 1%) по сравнению с маем. В частности, количество однокомнатных квартир, выставленных на продажу, за месяц выросло на 7%, двухкомнатных на 8%.