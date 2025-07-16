Цены на квартиры на вторичном рынке Ижевска снизились в июне на 3%

Цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Ижевска в июне снизились на 3%, составив в среднем 5,2 млн руб., или 101 тыс. руб. за 1 кв.м. Аналитики «Авито Недвижимости» отмечают, что предложение жилья в столице Удмуртии в среднем увеличилось на 5% (по РФ — на 1%) по сравнению с маем. В частности, количество однокомнатных квартир, выставленных на продажу, за месяц выросло на 7%, двухкомнатных на 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Согласно опросам, главными целями при покупке недвижимости на вторичном рынке россияне назвали желание приобрести собственное жилье, повысить качество жизни и купить квартиру ребенку»,— прокомментировал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Еремкин.

Эксперт добавил, что в более чем половине случаев россияне для покупки квартиры используют средства от продажи предыдущей недвижимости. Так что альтернативные сделки стали одним из ключевых инструментов приобретения жилья, а ипотека используется, чтобы покрыть разницу или закрыть краткосрочную необходимость в деньгах.

Напомним, средняя площадь квартиры на вторичном рынке недвижимости Ижевска увеличилась за пять лет с 51,4 до 51,6 кв. м. В крупных городах РФ показатель, напротив, за указанный период сократился на 5,3% — до 53,1 кв. м. Наибольшие сокращения метражей — в диапазоне от 10 до 14% — зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.